Лучшие фильмы о футболе, которые скрасят дни во время карантина

СПОРТ bigmir)net продолжает знакомить своих читателей с фильмами о спорте, которые можно посмотреть во время карантина.

Впереди еще не один день карантина, и проводить эти “серые“ будни в изоляции как-то нужно. И что может быть лучше, чем фильмы о спорте, особенно когда весь мировой спорт ушел “на паузу“?!

Ранее СПОРТ bigmir)net представлял вашему вниманию подборку фильмов о боксе. Сегодня наша редакция в рамках проекта “Кинодром“ подготовила десятку лучших фильмов о футболе.

Гол! (2005 год)

Первый фильм из трилогии, посвященной Сантьяго Муньесу. Сюжет картины рассказывает о молодом парне, чью игру однажды заметил бывший футболист Глен Фой, который приехал в США навестить свою дочь.

Глен обещает Сантьяго, что если тот поедет в Англию, то его обязательно посмотрит главный тренер команды Ньюкасл Юнайтед. Парень, услышав о возможности просмотра, начинает копить средства, которые потом потратит его отец.

На долю Сантьяго выпадет много трудностей, но он приедет в Англию, чтобы в будущем стать футболистом Ньюкасл Юнайтед.

Гол! (2005) трейлер к фильму 0:00 / 02:21

Проклятый Юнайтед (2009 год)

Спортивная драма, снятая по одноименному книжному бестселлеру Дэвида Писа, основанном на авторской оценке деятельности Брайана Клафа на посту главного тренера футбольного клуба Лидс Юнайтед в 1974 году.

По сюжету, после ухода главного тренера Лидса Дона Реви на должность наставника сборной Англии руководство клуба пригласило на работу Брайана Клафа, который вывел Дерби Каунти в Первый дивизион футбольной лиги Англии и сделал команду его победителем в 1972 году.

Хотя Клаф неоднократно критиковал игроков этой команды за грубую игру и конфликтовал с их бывшим тренером, он принимает это предложение. В итоге он руководил командой всего 44 дня. Игроки команды относятся к нему с ненавистью из-за его отношения к их бывшему тренеру и их игре. После этого Брайана увольняют с поста главного тренера, и он вместе со своим помощником уходят в Ноттингем Форест, выведя клуб в первый дивизион и выиграв с ним чемпионат Англии, а в дальнейшем дважды став обладателями Кубка чемпионов.

Хулиганы зеленой улицы (2005 год)

Наверное, самый крутой фильм про футбольных хулиганов. По сюжету, студента факультета журналистики Мэтта Бакнера отчислили из Гарварда за преступление, которого он не совершал. Его многообещающая карьера пошла коту под хвост, и он в поисках убежища едет в Лондон к своей замужней сестре Шэннон. Ее муж Стив знакомит Мэтта со своим младшим братом Питом, который является футбольных хулиганом.

Сдружившись с Питом, Мэтт открывает для себя мир футбольного фанатизма, а также узнает тайны и интриги футбольной фирмы “Зеленой улицы“, группу ярых фанатов клуба Вэст Хэм. Здесь он находит новых друзей и новые неприятности.

Хулиганы зеленой улицы (2005 год) трейлер 0:00 / 01:44

Костолом (2001 год)

Один из самых брутальных футболистов в истории Винни Джонс сыграл не только в популярной картине “Карты, деньги. два ствола“, но и в фильме о футболе. В “Костоломе“ экс-игрок сборной Уэльса играет капитана сборной Англии, который угодил за решетку за нападение на офицера полиции в состоянии алкогольного опьянения. Дэнни Михэна (Винни Джонс) в тюрьме создает из зэков бесстрашную и непобедимую команду, которой предстоит сыграть против своих тюремщиков.

Костолом (2001 год) трейлер 0:00 / 02:09

Фабрика футбола (2004 год)

Фильм о фанатах, снятый по одноименной книге Джона Кинга. Действие картины разворачивается в Англии, где на фоне драк враждующих группировок, футбольных хулиганов, двух лондонских клубов Челси и Миллуолл, показан быт и уклад жизни современной британской молодежи.

Фабрика футбола, трейлер 0:00 / 01:45

Бегство к победе (1981 год)

Действие фильма происходят во Франции в фашистском лагере для военнопленных, где должен состояться матч между надзирателями и заключенными. В перерыве поединка капитан команды пытается организовать побег, но военнопленные отказываются бежать, потому что хотят победить своих угнетателей на поле.

Стоит отметить, что в съемках фильма приняли участие известные в прошлом футболисты Бобби Мур и Пеле, а главную роль исполнил молодой Сильвестр Сталлоне.

Юнайтед. Мюнхенская трагедия (2011 год)

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в феврале 1958 года. Тогда в авиакатастрофе в Мюнхене погибли члены футбольной команды Манчестер Юнайтед, которых называли “малыши Басби“ (по фамилии главного тренера). Они были знамениты не только благодаря юному возрасту (средний возраст команды 22 года) и одаренности, но и потому, что все были выращены Манчестер Юнайтед, а не куплены готовыми мастерами у других клубов.

Выживший в трагедии Бобби Чарльтон тяжело переживает потерю товарищей по команде, что побуждает его закончить с футболом, а главный тренер был сильно ранен и какое-то время ему предстоит провести в больнице. Несмотря на эти трудности и угрозу закрытия самого клуба, Джимми Мерфи находит силы собрать новую команду, вернуть туда Чарльтона и дойти с ней до финала Кубка Англии.

Юнайтед. Мюнхенская трагедия (трейлер) 0:00 / 02:32

Класс 92/Поколение 92 (2013 год)

Документальный фильм рассказывающий историю о шести выпускниках футбольной академии Манчестер Юнайтед, ставших впоследствии иконами своего клуба и завоевавших для него все возможные титулы. В главных ролях: Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Пол Скоулз, Ник Батт, Фил и Гари Невилл.

Класс 92/Поколение 92 (трейлер) 0:00 / 03:02

Убойный футбол (2001 год)

Китайский комедийный фильм в сюжете которого лежит история о том, как однажды опытный тренер по футболу увидел в молодых ребятах, которые занимаются кунг-фу, способности к футболу. Его команда становится непобедимой в своем районе. Позже они решают подать заявку на участие в одном из самых престижных футбольных турниров, главным призом которого является один миллион долларов.

Убойный футбол (2001 год), трейлер 0:00 / 02:06

Цена победы (2000 год)

Тренер небольшой футбольной команды решает принять участие в Кубке Шотландии, чтобы спасти клуб от переезда в Ирландию, куда команду хочет перевести ее новый владелец из Америки. В завоевании национального Кубка команде готов помочь легендарный нападающий, который приходится зятем главному тренеру и испытывающий проблемы с алкоголем и болельщиками.