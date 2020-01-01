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Интер намерен избавиться от экс-звезды МЮ

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Янг покинет Интер в конце сезона.
Эшли Янг
Эшли Янг
Getty Images

Интер намерен расстаться с английским полузащитником Эшли Янгом в конце текущего сезона.Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Поэтому 35-летний футболист рассматривает варианты продолжения карьеры. Янг может вернуться в английскую Премьер-лигу, где он выступал за Уотфорд, Астон Виллу и Манчестер Юнайтед.

Англичанин перешел в Интер из МЮ в начале 2020 года. В составе нерадзурри он сыграл в 52 матчах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

В текущем сезоне Эшли Янг сыграл за Интер 27 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя результативными передачами.

 

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Теги: Эшли Янг, Интер, футбол
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