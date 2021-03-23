Пранделли покинул должность тренера Фиорентины

Чезаре Пранделли официально покину Фиорентину.

Чезаре Пранделли ушел с должности главного тренера итальянской Фиорентины, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, сегодня Пранделли сообщил о своем решении руководству клуба. Причины уходи тренера не связаны с футболом. Кто станет новым главным тренером Фиорентины, пока не сообщается.

Ранее Чезаре Пранделли работал, в том числе, со сборной Италии, которая под его руководством дошла до финала чемпионата Европы 2012 года, который проходил в Украине и Польше.