Пранделли покинул должность тренера Фиорентины
Чезаре Пранделли официально покину Фиорентину.
Чезаре Пранделли ушел с должности главного тренера итальянской Фиорентины, сообщает официальный сайт клуба.
По информации источника, сегодня Пранделли сообщил о своем решении руководству клуба. Причины уходи тренера не связаны с футболом. Кто станет новым главным тренером Фиорентины, пока не сообщается.
Ранее Чезаре Пранделли работал, в том числе, со сборной Италии, которая под его руководством дошла до финала чемпионата Европы 2012 года, который проходил в Украине и Польше.
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