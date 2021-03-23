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Ювентус готов отпустить Роналду

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Итальянский клуб продаст португальца за 25 миллионов.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Итальянский Ювентус готов отпустить португальского форварда Криштиану Роналду, сообщает AS.

По информации источника, Ювентус хочет получить за своего футболиста 25 миллионов евро, однако не будет форсировать трансфер. Если предложений по трансферу Роналду не поступит, то туринский клуб готов продолжить с ним сотрудничество.

Напоминаем, что Криштиану Роналду может вернуться в испанский Реал Мадрид. 

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Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, трансфер
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