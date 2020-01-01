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Аллегри признался, что отказался возглавить Реал три года назад

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Специалист дал обещание туринскому клубу.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
Getty Images

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри вспомнил о сорвавшемся назначении в мадридский Реал.

Как рассказал специалист в интервью Football Italia, в период работы в туринском Ювентусе "сливочные" предлагали ему должность главного тренера.

"Когда мадридский Реал связался со мной три года назад, я уже на тот момент успел пообещать Ювентусу, что останусь. Это было единственное предложение от крупного клуба, но я ответил на него отказом", - поведал тренер. 

Последним местом работы 53-летнего Аллегри был Ювентус, который он возглавлял с 2014 по 2019 год.

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Теги: Массимилиано Аллегри, Ювентус, футбол
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