Аллегри признался, что отказался возглавить Реал три года назад

Специалист дал обещание туринскому клубу.

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри вспомнил о сорвавшемся назначении в мадридский Реал.

Как рассказал специалист в интервью Football Italia, в период работы в туринском Ювентусе "сливочные" предлагали ему должность главного тренера.

"Когда мадридский Реал связался со мной три года назад, я уже на тот момент успел пообещать Ювентусу, что останусь. Это было единственное предложение от крупного клуба, но я ответил на него отказом", - поведал тренер.

Последним местом работы 53-летнего Аллегри был Ювентус, который он возглавлял с 2014 по 2019 год.