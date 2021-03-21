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Малиновский признан лучшим игроком матча Верона — Аталанта

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WhoScored и SofaScore поставили Руслану Малиновскому наивысшие оценки.
Руслан Малиновский против Дестини Удоджи
Руслан Малиновский против Дестини Удоджи
Getty Images

Руслан Малиновский стал лучшим игроком матча чемпионата Италии Верона — Аталанта по версии сервисов WhoScored и SofaScore.

WhoScored поставил украинскому полузащитнику Аталанты оценку 8,7 балла. Малиновский стал одним из двух игроков, которые набрали 8 и более баллов. Вторым стал партнер украинца по команде Берат Джимшити, игру которого оценили на 8 баллов ровно.

По версии SofaScore Малиновский стал динственным футболистом, который за этот матч получил более 8 баллов. Игру украинца сервис оценил также в 8,7 баллов.

Напомним, что Малиновский своим голом и результативным пасом принес Аталанте победу со счетом 2:0.

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Теги: Серия А, Аталанта, Верона, Руслан Малиновский
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