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Верона — Аталанта 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Руслан Малиновский забил гол и отдал результативный пас.

Верона - Аталанта
Верона - Аталанта
Getty Images

Бергамская Аталанта обыграла со счетом 2:0 Верону в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии.

Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский открыл счет на 33-й минуте, реализовав пенальти. А через восемь минут с подачи Малиновского окончательный счет в игре установил Дуван Сапата.

Стоит отметить, что в этом матче в составе Аталанты дебютировал еще один украинский полузащитник Виктор Коваленко, который заменил Малиновского за три минуты до конца основного времени.

Верона — Аталанта 0:2

Голы: Малиновский, 33 (пенальти), Сапата, 43

Верона: Сильвестри — Чеккерини (Удоги, 46), Ловато, Давидович — Димарко (Лазович, 46), Велозу (Стураро, 46), Тамезе, Фараони — Дзакканьи, Барак (Илич, 80) — Лазанья (Фавилли, 61)

Аталанта: Голлини — Паломино, Джимсити, Ромеро, Толой (Мехле, 64) — Пессина (Иличич, 77), Фройлер, де Роон — Миранчук (Пашалич, 64), Малиновский (Коваленко, 87) — Сапата (Муриэль, 77)

Предупреждения: Давидович, Стураро — Фройлер, Толой, Ромеро

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Теги: Серия А, Аталанта, Верона
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