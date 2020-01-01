Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сарри может снова возглавить Наполи

Комментариев: 0
В услугах специалиста также заинтересована Фиорентина.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Итальянский тренер Маурицио Сарри может в скором времени вернуться к работе. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, в услугах специалиста заинтересованы сразу два клуба высшего дивизиона Италии - Наполи и Фиорентина.

Сарри уже работал с партенопейцами в период с 2015 по 2018 год, а последним местом работы 62-летнего итальянца был Ювентус.

Отмечается, что Сарри хочет поскорее вернуться к клубной работе и готов возглавить одну из команд Серии А.

Напомним, что Наполи вылетел из текущего розыгрыша Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей Гранаде. После этого появились слухи о возможной отставке нынешнего тренера партенопейцев Дженнаро Гаттузо.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь