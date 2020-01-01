Сарри может снова возглавить Наполи

В услугах специалиста также заинтересована Фиорентина.

Итальянский тренер Маурицио Сарри может в скором времени вернуться к работе. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, в услугах специалиста заинтересованы сразу два клуба высшего дивизиона Италии - Наполи и Фиорентина.

Сарри уже работал с партенопейцами в период с 2015 по 2018 год, а последним местом работы 62-летнего итальянца был Ювентус.

Отмечается, что Сарри хочет поскорее вернуться к клубной работе и готов возглавить одну из команд Серии А.

Напомним, что Наполи вылетел из текущего розыгрыша Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей Гранаде. После этого появились слухи о возможной отставке нынешнего тренера партенопейцев Дженнаро Гаттузо.