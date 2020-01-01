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Гол и ассист Малиновского принесли Аталанте победу над Вероной

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Другой украинец - Виктор Коваленко - также надолго запомнит эту встречу.
Верона - Аталанта 0:2
Верона - Аталанта 0:2
Getty Images

Аталанта одержала победу над Вероной в поединке 28-го тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Джан Пьеро Гасперини.

Бергамаски вышли вперед в середине второго тайма. На 32-й минуте мяч после розыгрыша углового попал в руку защитнику Вероны. Арбитр сразу же назначил пенальти, который уверенно реализовал Малиновский.

В конце первой половины встречи Дуван Сапата удвоил преимущество гостей. Малиновский в этот раз отметился ассистом.

В поединке с Вероной за бергамасков дебютировал украинский хавбек Виктор Коваленко. Футболист появился на поле на 87-й минуте, заменив Малиновского.

Аталанта набрала 55 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Верона и идет на девятом месте, имея в активе 38 баллов.

Верона — Аталанта 0:2

Голы: Малиновский, 33 (с пенальти), Сапата, 43

Верона: Сильвестри — Чеккерини (Удоги, 46), Ловато, Давидович — Димарко (Лазович, 46), Велозу (Стураро, 46), Тамезе, Фараони — Дзакканьи, Барак (Илич, 80) — Лазанья (Фавилли, 61)

Аталанта: Голлини — Паломино, Джимсити, Ромеро, Толой (Мехле, 64) — Пессина (Иличич, 77), Фройлер, де Роон — Миранчук (Пашалич, 64), Малиновский (Коваленко, 87) — Сапата (Муриэль, 77)

Предупреждения: Давидович, Стураро — Фройлер, Толой, Ромеро

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