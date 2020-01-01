Коваленко дебютировал в составе Аталанты

Украинец появился на поле в конце матча с Вероной.

Аталанта обыграла Верону (2:0) в выездном поединке 28-го тура чемпионата Италии.

Этот матч стал дебютным для украинского полузащитника Виктора Коваленко за бергамский клуб.

Футболист появился на поле на 87-й минуте, заменив украинца Руслана Малиновского. Результативными действиями он отметиться не успел.

Напомним, что Коваленко официально перебрался в Аталанту в начале февраля из Шахтера.