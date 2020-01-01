Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Коваленко дебютировал в составе Аталанты

Комментариев: 0
Украинец появился на поле в конце матча с Вероной.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
Getty Images

Аталанта обыграла Верону (2:0) в выездном поединке 28-го тура чемпионата Италии.

Этот матч стал дебютным для украинского полузащитника Виктора Коваленко за бергамский клуб.

Футболист появился на поле на 87-й минуте, заменив украинца Руслана Малиновского. Результативными действиями он отметиться не успел.

Напомним, что Коваленко официально перебрался в Аталанту в начале февраля из Шахтера.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь