Малиновский открыл счет в игре против Вероны

Украинец выдал фантастический перформанс в первом тайме матча Серии А.

Аталанта на выезде обыграла Верону (2:0) в поединке 28-го тура итальянской Серии А.

Украинский хавбек бергамасков Руслан Малиновский, который вышел в стартовом составе, отличился голом и сделал результативную передачу в первом тайме этого поединка.

На 32-й минуте мяч после розыгрыша углового попал в руку защитнику Вероны. Арбитр сразу же назначил пенальти, который уверенно реализовал Малиновский.

Спустя девять минут полузащитник отдал результативную передачу на Дувана Сапату.

В текущем сезоне Малиновский провел 33 игры за бергамасков во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав столько же голевых передач.