Малиновский открыл счет в игре против Вероны
Украинец выдал фантастический перформанс в первом тайме матча Серии А.
Аталанта на выезде обыграла Верону (2:0) в поединке 28-го тура итальянской Серии А.
Украинский хавбек бергамасков Руслан Малиновский, который вышел в стартовом составе, отличился голом и сделал результативную передачу в первом тайме этого поединка.
На 32-й минуте мяч после розыгрыша углового попал в руку защитнику Вероны. Арбитр сразу же назначил пенальти, который уверенно реализовал Малиновский.
Спустя девять минут полузащитник отдал результативную передачу на Дувана Сапату.
В текущем сезоне Малиновский провел 33 игры за бергамасков во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав столько же голевых передач.
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