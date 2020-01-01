Милан нацелился на забивного форварда Фиорентины
Влахович может сменить клубную прописку.
Нападающий Фиорентины Душан Влахович может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает MilanNews24, в приобретении форварда заинтересован Милан.
Технический директор клуба Паоло Мальдини и директор Фредерик Массара хотят видеть в команде игрока.
Руководство Фиорентины намерены заполучить за Влаховича 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Душан провел 29 матчей во всех турнирах за Фиорентину, в которых забил 12 голов и выполнил одну голевую передачу.
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