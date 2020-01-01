Милан нацелился на забивного форварда Фиорентины

Влахович может сменить клубную прописку.

Нападающий Фиорентины Душан Влахович может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает MilanNews24, в приобретении форварда заинтересован Милан.

Технический директор клуба Паоло Мальдини и директор Фредерик Массара хотят видеть в команде игрока.

Руководство Фиорентины намерены заполучить за Влаховича 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Душан провел 29 матчей во всех турнирах за Фиорентину, в которых забил 12 голов и выполнил одну голевую передачу.