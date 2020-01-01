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Милан нацелился на забивного форварда Фиорентины

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Влахович может сменить клубную прописку.
Душан Влахович
Душан Влахович
Getty Images

Нападающий Фиорентины Душан Влахович может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает MilanNews24, в приобретении форварда заинтересован Милан.

Технический директор клуба Паоло Мальдини и директор Фредерик Массара хотят видеть в команде игрока.

Руководство Фиорентины намерены заполучить за Влаховича 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Душан провел 29 матчей во всех турнирах за Фиорентину, в которых забил 12 голов и выполнил одну голевую передачу. 

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Теги: Душан Влахович, Фиорентина, футбол, Серия А
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