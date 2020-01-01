Буффон может сменить клуб в Серии А

Итальянец близок к возвращению в Парму.

Легендарный вратарь Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон может покинуть туринский клуб.

По информации Todofichajes, итальянец готов вернуться в Парму, в которой и начал свою профессиональную карьеру.

Парма заинтересована в возвращении Буффона. Клуб может подписать голкипера в летнее трансферное окно. В случае возвращения Джанлуиджи в Парму, стороны подпишут контракт на один год.

Стоит отметить, что руководство Ювентуса не намерено отпускать Буффона.

В текущем сезоне Джанлуиджи провел 5 матчей за Ювентус в Серии А.