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Буффон может сменить клуб в Серии А

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Итальянец близок к возвращению в Парму.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Легендарный вратарь Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон может покинуть туринский клуб.

По информации Todofichajes, итальянец готов вернуться в Парму, в которой и начал свою профессиональную карьеру.

Парма заинтересована в возвращении Буффона. Клуб может подписать голкипера в летнее трансферное окно. В случае возвращения Джанлуиджи в Парму, стороны подпишут контракт на один год.

Стоит отметить, что руководство Ювентуса не намерено отпускать Буффона.

В текущем сезоне Джанлуиджи  провел 5 матчей за Ювентус в Серии А.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Парма, футбол
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