Дженоа в гостях минимально обыграла Парму

Парма не может покинуть зону понижения в классе.

Генуэзская Дженоа минимально обыграла Парму в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии.

Хозяева смогли открыть счет вскоре после начала первого тайма — Грациано Пелле забил, а Юрай Куцка ему ассистировал. Однако удержать необходимые в борьбе за сохранение места в Серии А три очка Парма не смогла.

В начале второго тайма вышедший на замену Джанлука Скамакка сравнял счет с подачи Давиле Дзаппакосты. А через 20 минут Скамакка сделал дубль, а Марко Пьяца занес в свою статистику результативный пас. Счет 2:1 в пользу Дженоа сохранился до конца матча.

Парма после этого поражения по прежнему находится в зоне понижения в классе, на 19-м, предпоследнем месте. От идущего 17-м Торино она отстает на четыре очка. Дженоа делит 12-13ю позицию с Болоньей.

Парма - Дженоа - 1:2

Голы: Пелле, 16 - Скамакка, 50, Скамакка, 69.

Парма: Сепе - Пеццелла (Буси, 79), Осорио, Бани (Гальоло, 71), Конти - Бругман (Эрнани, 79), Куцка, Куртич (Зиркзе, 79) - Пелле, Ман, Карамо (Михэилэ, 64).

Дженоа: Перин - Кришито, Радованович, Масьелло - Чиборра (Пьяца, 46), Зайц (Ровелла, 90), Стротман (Бираски, 68), Бадель, Дзаппакоста - Дестро (Бехрами, 64), Шомуродов (Скамакка, 46).

Предупреждения: Бани, Пеццелла, Пелле, Бругман, Куцка - Радованович, Бираски.