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Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Италии

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Зарплата Криштиану Роналду более, чем вчетверо выше, чем у других игроков.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в итальянской Серии А, сообщает издание L’Equipe.

По информации источника, зарплата португальского футболиста составляет 4,53 миллиона евро в месяц до вычета налогов. Это более, чем вчетверо выше, чем у идущего на втором месте Эдина Джеко из Ромы, который зарабатывает 1,07 миллиона евро в месяц. Замыкает первую тройку партнер Роналду по Ювенетусу Матейс Де Лихт, чья зарплата составляет 1,02 миллиона евро в месяц. В первую пятерку также вошли футболисты миланского Интера Кристан Эриксен и Ромелу Лукаку.

Напомним, что Лионель Месси из Барселоны стал самым высокооплачиваемым футболистом в испанской Примере. 

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Теги: Серия А, Ювентус, Криштиану Роналду
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