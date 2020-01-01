Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Италии

Зарплата Криштиану Роналду более, чем вчетверо выше, чем у других игроков.

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в итальянской Серии А, сообщает издание L’Equipe.

По информации источника, зарплата португальского футболиста составляет 4,53 миллиона евро в месяц до вычета налогов. Это более, чем вчетверо выше, чем у идущего на втором месте Эдина Джеко из Ромы, который зарабатывает 1,07 миллиона евро в месяц. Замыкает первую тройку партнер Роналду по Ювенетусу Матейс Де Лихт, чья зарплата составляет 1,02 миллиона евро в месяц. В первую пятерку также вошли футболисты миланского Интера Кристан Эриксен и Ромелу Лукаку.

Напомним, что Лионель Месси из Барселоны стал самым высокооплачиваемым футболистом в испанской Примере.