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Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции - источник

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Футболист примет участие в мартовских матчах национальной команды.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Милана Златан Ибрагимович в скором времени возобновит международную карьеру. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 39-летний форвард попал в расширенный состав сборной Швеции на мартовские матчи.

Златан сможет сыграть за свою национальную команду в играх квалификации ЧМ-2022 против Грузии (25 марта) и Косово (28 марта), а также принять участие в товарищеском поединке против Эстонии (31 марта).

Напомним, что 39-летний форвард выступал в составе сборной Швеции в период с 2001 по 2016 год. После Евро-2016 он решил завершить международную карьеру.

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Теги: Златан Ибрагимович, сборная Швеции, Милан, футбол
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