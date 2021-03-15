Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции - источник

Футболист примет участие в мартовских матчах национальной команды.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович в скором времени возобновит международную карьеру. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 39-летний форвард попал в расширенный состав сборной Швеции на мартовские матчи.

Златан сможет сыграть за свою национальную команду в играх квалификации ЧМ-2022 против Грузии (25 марта) и Косово (28 марта), а также принять участие в товарищеском поединке против Эстонии (31 марта).

Напомним, что 39-летний форвард выступал в составе сборной Швеции в период с 2001 по 2016 год. После Евро-2016 он решил завершить международную карьеру.