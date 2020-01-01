Милан - Наполи 0:1 видео гола и обзор матча Серии А

Подопечные Гаттузо нанесли поражение Милану в матче Серии А.

Милан - Наполи Getty Images

Милан проиграл Наполи со счетом 0:1 в матче 27-го тура итальянской Серии А. Единственный гол в матче забил Маттео Политано, поразив ворота Доннаруммы во втором тайме.

Милан — Наполи 0:1

Гол: Политано, 49.

Милан: Дж. Доннарумма — Далот, Томори, Габбья, Эрнандес — Кессье (Мейте, 67), Тонали — Кастильехо (Салемакерс, 60), Чалханоглу (Диас, 60), Крунич (Ребич, 60) — Леау (Хауге, 81).

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай — Руис, Демме (Бакайоко, 80), Зьелински (Эльмас, 75) — Политано (Руи, 79), Мертенс (Осимхен, 59), Инсинье.

Предупреждения: Эрнандес — Максимович, Ди Лоренцо.