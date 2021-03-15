Пеле поздравил Роналду с рекордом результативности

Знаменитый бразилец не скрывает восхищения португальским форвардом.

Знаменитый бразильский футболист Пеле поздравил Роналду с обновлением рекорда результативности в официальных матчах.

«Не секрет ни для кого, что я очень тобой восхищаюсь. Поздравляю с обновлением моего рекорда результативности в официальных матчах. Оставляю эту фотографию в твою честь, с большой любовью, как символ многолетней дружбы» - написал Пеле на своей странице в Twitter.

Напоминаем, что сегодня в матче чемпионата Италии против Кальяри Криштиану Роналду забил три гола и обновил рекорд результативности в официальных матчах.