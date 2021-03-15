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Пеле поздравил Роналду с рекордом результативности

Комментариев: 2
Знаменитый бразилец не скрывает восхищения португальским форвардом.
Пеле и Криштиану Роналду
Пеле и Криштиану Роналду
twitter.com/pele/

Знаменитый бразильский футболист Пеле поздравил Роналду с обновлением рекорда результативности в официальных матчах.

«Не секрет ни для кого, что я очень тобой восхищаюсь. Поздравляю с обновлением моего рекорда результативности в официальных матчах. Оставляю эту фотографию в твою честь, с большой любовью, как символ многолетней дружбы» - написал Пеле на своей странице в Twitter.

Напоминаем, что сегодня в матче чемпионата Италии против Кальяри Криштиану Роналду забил три гола и обновил рекорд результативности в официальных матчах.

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Теги: Ювентус, Пеле, Криштиану Роналду
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Комментариев (2)
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ШоколадныйБоx    15.03.2021, 00:04
Оценка:  -23
ШоколадныйБоx
Печально что Пеле всё сильнее похож на старую гориллу...Про Кристину этого точно нельзя сказать.Он всегда похож лишь на педика.
kvinta36    15.03.2021, 00:57
Оценка:  +3
kvinta36
Ти на себе дивився?
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