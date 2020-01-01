Кальяри — Ювентус 1:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Ювентус в гостях одержал крупную победу над Кальяри.

Туринский Ювентус со счетом 3:1 обыграл Кальяри в гостевом матче 27-го тура чемпионата Италии.

У гостей все три гола забил португальский форвард Криштиану Роналду. На 10-й минуте он замкнул головой навес Хуана Куадрадо с углового удара, через 15 минут реализовал пенальти после того, как врезался во вратаря Кальяри Алессио Краньо, а в конце первого тайма с подачи Федерико Кьезы оформил хет-трик. Кальяри в ответ смог забить лишь один гол в начале второго тайма — Джованни Симеоне точным ударом замкнул прострел Габриэле Дзаппы.

Кальяри - Ювентус 1:3

Голы: Симеоне, 61 - Роналду, 10, Роналду, 25, Роналду, 32.

Кальяри: Краньо, Годин, Чеппителли (Клаван, 69), Ругани (Перейро, 80), Дзаппа (Асамоа, 69), Наингголан, Марин, Данкан (Дейола, 81), Нандес, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).

Ювентус: Щенсны, Алекс Сандро (Бернардески, 34), Кьеллини (Бонуччи, 70), Де Лихт, Данило, Рабьо, Куадрадо (Артур, 83), Кулусевски, Кьеза (Фработта, 83), Роналду, Мората (Маккенни, 70).

Предупреждения: Роналду, Куадрадо.