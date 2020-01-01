Ювентус в гостях крупно обыграл Кальяри

Все три гола забил Криштиану Роналду.

Туринский Ювентус одержал крупную гостевую победу над Кальяри в матче 27-го тура чемпионата Италии.

Гости забили в первой же опасной атаке — Криштиану Роналду головой замкнул навес с углового удара на 10-й минуте. Вскоре португалец получил желтую карточку за игру высоко поднятой ногой против вратаря Кальяри Алессио Краньо. А менее, чем через 15 минут, Роналду снова врезался в Краньо, но на этот раз судья Джампаоло Кальварезе назначил пенальти, который сам португалец и реализовал. Прошло еще семь минут и все тот же Роналду точным ударом замкнул пас Федерико Кьезы, оформив хет-трик.

В начале второго тайма два опасных момента удалось создать Кальяри. Джозеф Данкан подал со штрафного — вратарь Ювентуса Войцех Щенсны обезвредил. Тут же Разван Марин едва не забил под перекладину — снова Щенсны отработал отлично. А с ударом Джованни Симеоне после прострела Габриэле Дзаппы польский вратарь справиться не сумел — 3:1. Этот счет остался до самого конца матча.

Ювентус после этой победы остается на третьем месте и остает от лидирующего в чемпионате Италии миланского Интера на десть очков. Кальяри идет на 17-й позиции и опепрежает идущий в зоне понижения в классе Торино на два очка.

Кальяри - Ювентус 1:3

Голы: Симеоне, 61 - Роналду, 10, Роналду, 25, Роналду, 32.

Кальяри: Краньо, Годин, Чеппителли (Клаван, 69), Ругани (Перейро, 80), Дзаппа (Асамоа, 69), Наингголан, Марин, Данкан (Дейола, 81), Нандес, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).

Ювентус: Щенсны, Алекс Сандро (Бернардески, 34), Кьеллини (Бонуччи, 70), Де Лихт, Данило, Рабьо, Куадрадо (Артур, 83), Кулусевски, Кьеза (Фработта, 83), Роналду, Мората (Маккенни, 70).

Предупреждения: Роналду, Куадрадо.