Ювентус лишился ключевого полузащитника

Рэмзи не сыграет в ближайших матчах туринского клуба и сборной Уэльса.

Игрок туринского Ювентуса Аарон Рэмзи выбыл из строя из-за травмы бедра, сообщает Goal.

Как отмечает источник, у Рэмзи диагностировано повреждение мышцы левого бедра. Восстановление валлийца займет около трех недель.

Это означает, что полузащитник пропустит два ближайших матча Ювентуса в Серии А (против Кальяри и Беневенто), а также игры сборной Уэльса против Бельгии и Чехии и Мексики.

В нынешнем сезоне 30-летний хавбек провел за Ювентус 26 матчей, забив два гола и отдав пять результативных передач.