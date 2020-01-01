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Ювентус лишился ключевого полузащитника

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Рэмзи не сыграет в ближайших матчах туринского клуба и сборной Уэльса.
Аарон Рэмзи
Аарон Рэмзи
Getty Images

Игрок туринского Ювентуса Аарон Рэмзи выбыл из строя из-за травмы бедра, сообщает Goal.

Как отмечает источник, у Рэмзи диагностировано повреждение мышцы левого бедра. Восстановление валлийца займет около трех недель.

Это означает, что полузащитник пропустит два ближайших матча Ювентуса в Серии А (против Кальяри и Беневенто), а также игры сборной Уэльса против Бельгии и Чехии и Мексики.

В нынешнем сезоне 30-летний хавбек провел за Ювентус 26 матчей, забив два гола и отдав пять результативных передач.

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Теги: Аарон Рэмзи, Ювентус
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