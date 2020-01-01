Скандальный матч Ювентус - Наполи вновь перенесли

Матч 3-го тура Серии А, на который не приехали неаполитанцы, сыграют 7 апреля.

Руководство Серии А приняло решение вновь перенести скандально известный матч 3-го тура чемпионата Италии между Ювентусом и Наполи.

Этот поединок должен был состояться еще 4 октября 2020 года, но тогда органы здравоохранения Неаполя запретили Наполи ехать в Турин из-за карантина. Серия А вначале засчитала неаполитанцам техническое поражение, но затем, рассмотрев апелляцию, отменила это решение и перенесла поединок.

Встречу назначили на 17 марта, но, по информации Football Italia, в пятницу, 12 марта, руководство лиги по просьбе двух клубов вновь перенесло поединок. Новая дата матча - 7 апреля.