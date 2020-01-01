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Аталанта — Специя 3:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Аталанта одержала крупную домашнюю победу.

Аталанта - Специя
Аталанта - Специя
Getty Images

Бергамская Аталанта одержала победу со счетом 3:1 над Специей в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии.

После первого тайма, который завершился нулевой ничьей, в начале второй половины игры Аталанта забила дважды. В течении минуты Марио Пашалич открыл счет, а Луис Муриэль его удвоил. Чуть более, чем через двадцать минут хозяева забили третий гол — Пашалич сделал дубль. Специя смогла ответить только голом в исполнении Роберто Пикколи.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел на замену на 66-й минуте в конце матча мог и сам забить, и стать автором голевой передачи. Еще один украинец в составе Аталанты, также полузащитник Виктор Коваленко весь матч провел на скамейке запасных.

Аталанта - Специя 3:1

Голы: Пашалич, 54, Муриэль, 55, Пашалич, 73 — Пикколи, 82

Аталанта: Спортьелло — Толои Паломино, Джимшити (Ромеро, 56) — Меле, Де Рон, Фройлер, Госенс (Руджери, 90+1), Пашалич (Пессина, 90+2) — Иличич (Малиновский, 66), Муриэль (Сапата, 66).

Специя: Зут — Виньяли (Акампора, 67), Исмаили (Шабо, 80), Эрлич, Маркицца — Сена, Риччи, Маджоре (Эстевес, 67) — Верде (Фариас, 80), Нзола (Пикколи, 80), Гьяси.

Предупреждения: Толои, Де Рон.

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Теги: Серия А, Аталанта, Специя
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