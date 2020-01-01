Аталанта дома крупно обыграла Специю

Марио Пашалич сделал дубль.

Бергамская Аталанта крупно обыграла Специю в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии.

Уже на шестой минуте матча Марио Пашалич опасно пробивал головой, замыкая навес Луиса Муриэля со штрафного. Вскоре команды обменялись атаками, в которых должны были открывать счет. Сначала Мбала Нзола после ошибки Хосе Луиса Паломино пробил во вратаря Аталанты Марко Спортьелло. Через минуту Йосип Иличич не сумел пробить по пустым воротам после того, как вратарь Специи Йерун Зут не сумел выбить мяч. Вторая половина первого тайма прошла относительно спокойно. Обе команды провели по еще одной перспективной, но безрезультатной атаке и на перерыв ушли при нулевой ничьей.

Вскоре после перерыва Аталанта открыла счет — Марио Пашалич точным ударом завершил комбинацию, которую организовали Иличич и Йоаким Меле. Словенец занес в свою статистику результативную передачу. И почти сразу же хозяева забили второй гол. Робин Госенс в штрафной Специи сбросил мяч Муриэлю, который пробил в верхний угол ворот.

На 66-й минуте вместо Иличича вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский, который в конце матча мог и забить, и стать автором результативной передачи. Однако Меле с подачи украинца пробил выше ворот, а сам Малиновский попал в защитника.

До этого Аталанта сделала счет 3:0. Пашалич после прессинга Малиновского отобрал мяч у соперника, обыгрался с Дуваном Сапатой и реализовал выход один на один, оформив дубль. А за девять минут до конца основного времени Специя отыграла один гол. Вышедший на замену Диего Фариас навесил в штрафную площадку Аталанты. Тим Науэль Эстевес, также начавший матч на скамейке запасных, смог прострелить на еще одного футболиста, вышедшего на замену, Роберто Пикколи, который смог точно замкнуть эту подачу. Однако больше у гостей забить не получилось — матч закончился победой Аталанты со счетом 3:1.

Аталанта после этой победы делит третье-четвертое место с Ювентусом. Специя делит 14-16ю позицию с Фиорентиной и Беневенто.

Аталанта - Специя 3:1

Голы: Пашалич, 54, Муриэль, 55, Пашалич, 73 — Пикколи, 82

Аталанта: Спортьелло — Толои Паломино, Джимшити (Ромеро, 56) — Меле, Де Рон, Фройлер, Госенс (Руджери, 90+1), Пашалич (Пессина, 90+2) — Иличич (Малиновский, 66), Муриэль (Сапата, 66).

Специя: Зут — Виньяли (Акампора, 67), Исмаили (Шабо, 80), Эрлич, Маркицца — Сена, Риччи, Маджоре (Эстевес, 67) — Верде (Фариас, 80), Нзола (Пикколи, 80), Гьяси.

Предупреждения: Толои, Де Рон