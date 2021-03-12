Видалю сделали операцию на колене
Чилиец выбыл на неопределенный срок из-за травмы.
Полузащитнику Интера Артуро Видалю сделали операцию на мениске левого колена.
Об этом сообщает официальный сайт Интера.
Сроки его восстановления не приводятся.
В текущем сезоне 33-летний Видаль забил два гола и отдал две результативные передачи в 30 матчах Интера во всех турнирах.
После 26 туров Интер лидирует в Серии А, опережая Милан на шесть очков. В воскресенье нерадзурри сыграют с Торино.
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