Агент Роналду обсудил с Реалом вариант возвращения игрока - источник

Ювентус просит за него 60 миллионов евро.

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду может вернуться в мадридский Реал.

Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Агент 36-летнего португальца Хорхе Мендеш обсудил с мадридским клубом возможность трансфера.

По информации Sport Mediaset, теринский клуб может продать 36-летнего футболиста за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Роналду забил 27 мячей и отдал 4 голевых паса в 32 матчах во всех соревнованиях. Его контракт с Ювентусом рассчитан до июня 2022 года.

Роналду выступал за Реал с 2009 по 2018 год. В составе мадридцев он по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА. Кроме того, португалец четырежды побеждал в Лиге чемпионов.