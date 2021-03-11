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Видаль перенесет операцию на колене

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У игрока поврежден мениск.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
Getty Images

Полузащитнику Интера Артуро Видалю сделают операцию на мениске левого колена, который он травмировал в матче Серии А против Аталанты (1:0) 8 марта.

Об этом сообщается на официальном сайте Интера.

Отмечается, что хирургическое вмешательство состоится в пятницу, 12 марта.

О сроках восстановления полузащитника не сообщается.

В текущем сезоне Видаль провел 30 матчей за Интер во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

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Теги: Артуро Видаль, Интер, футбол, Серия А
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