Видаль перенесет операцию на колене
У игрока поврежден мениск.
Полузащитнику Интера Артуро Видалю сделают операцию на мениске левого колена, который он травмировал в матче Серии А против Аталанты (1:0) 8 марта.
Об этом сообщается на официальном сайте Интера.
Отмечается, что хирургическое вмешательство состоится в пятницу, 12 марта.
О сроках восстановления полузащитника не сообщается.
В текущем сезоне Видаль провел 30 матчей за Интер во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
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