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Ибрагимович рассказал о своем будущем в Милане

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Швед продолжит выступать за команду до конца следующего сезона.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Милана Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

По информации издания, шведский футболист подпишет соглашение с игроком до конца сезона-2021/22. По условиям контракта Ибрагимович заработает 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 14 матчах Серии А, забив 14 голов.

Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в сборную Швеции.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан, футбол, Серия А
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