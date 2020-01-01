Ибрагимович рассказал о своем будущем в Милане

Швед продолжит выступать за команду до конца следующего сезона.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

По информации издания, шведский футболист подпишет соглашение с игроком до конца сезона-2021/22. По условиям контракта Ибрагимович заработает 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 14 матчах Серии А, забив 14 голов.

Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в сборную Швеции.