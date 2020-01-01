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Форвард, которого называли "новым Шевченко", объяснил, почему ушел из Милана

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Кшиштоф Пьонтек назвал причину ухода из Милана.
Кшиштоф Пьонтек
Кшиштоф Пьонтек
Getty Images

Форвард Герты Кшиштоф Пьонтек объяснил причину своего ухода из Милана — приход Златана Ибрагимовича.

"Не буду скрывать причину моего ухода — это приход Ибрагимовича, – сказал поляк в интервью Prawda Futbolu. – Я просто не хотел по пять или шесть матчей подряд просиживать на скамейке запасных".

"Если Ибрагимович выходил на поле, то чтобы он его покинул, его должны были вынести на носилках или он сам захотел бы уйти. А я не получал ни минуты".

"Как-то меня выпустили в Кубке Италии. Я забил и отдал результативную передачу, но в следующем матче чемпионата я снова сидел в запасе. Это не значит, что я нетерпеливый, но я понял, что у меня попросту нет ни единого шанса"

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Теги: Кшиштоф Пьонтек, Милан, футбол
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