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Два клуба Серии А заинтересованы в защитнике Аталанты

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Робин Госенс может перейти в Интер или Ювентус.
Робин Госенс
Робин Госенс
Getty Images

Защитник Аталанты Робин Госенс попал в сферу интересов Ювентуса и Интера.

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Также интерес к 26-летнему футболисту прояляет Манчестер Сити. 

На 26-летнего игрока национальной сборной Германии также претендует Манчестер Сити. Аталанта планирует выручит за него 40 миллионов евро.

Госенс перешел в Аталанту летом 2017 года и провел за итальянский клуб 137 матчей во всех турнирах, забив 25 голов и отдав 18 результативных передач.

В текущем сезоне Госенс забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в 32 матчах Аталанты во всех турнирах.

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Теги: Робин Госенс, Аталанта, Ювентус, Интер
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