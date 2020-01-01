Два клуба Серии А заинтересованы в защитнике Аталанты

Робин Госенс может перейти в Интер или Ювентус.

Защитник Аталанты Робин Госенс попал в сферу интересов Ювентуса и Интера.

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Также интерес к 26-летнему футболисту прояляет Манчестер Сити.

На 26-летнего игрока национальной сборной Германии также претендует Манчестер Сити. Аталанта планирует выручит за него 40 миллионов евро.

Госенс перешел в Аталанту летом 2017 года и провел за итальянский клуб 137 матчей во всех турнирах, забив 25 голов и отдав 18 результативных передач.

В текущем сезоне Госенс забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в 32 матчах Аталанты во всех турнирах.