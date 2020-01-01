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Интер - Аталанта 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Италии

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Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 26-го тура итальянской Серии А.

Интер - Аталанта: видео гола и обзор матча
Интер - Аталанта: видео гола и обзор матча
Getty Images

В рамках 26-го тура чемпионата Италии Интер минимально обыграл Аталанту (1:0).

Единственный и победный гол был забит в начале второго тайма на 54-й минуте/

На данный момент Интер возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своем активе 62 балла. Аталанта идет пятой, набрав 49 очков.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Интер - Аталанта:

Интер - Аталанта 1:0
Гол: Шкриниар, 54

Интер: Ханданович - Шкриниар, Де Врей, Бастони - Хакими (Д’Амброзио, 85), Барелла, Брозович (Гальярдини, 77), Видаль (Эриксен, 52), Перишич (Дармиан, 85) - Лукаку, Мартинес (Санчес, 77).

Аталанта: Спортьелло - Толой, Ромеро, Джимсити (Паломино, 81) - Мехле, де Роон, Фройлер (Пашалич, 82), Госенс - Пессина (Миранчук, 72), Малиновский (Иличич, 46) - Сапата (Муриэль, 70).

Предупреждения: Ромеро.

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Теги: Интер, Аталанта, Серия А
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