Интер - Аталанта 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Италии
В рамках 26-го тура чемпионата Италии Интер минимально обыграл Аталанту (1:0).
Единственный и победный гол был забит в начале второго тайма на 54-й минуте/
На данный момент Интер возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своем активе 62 балла. Аталанта идет пятой, набрав 49 очков.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Интер - Аталанта:
Интер - Аталанта 1:0
Гол: Шкриниар, 54
Интер: Ханданович - Шкриниар, Де Врей, Бастони - Хакими (Д’Амброзио, 85), Барелла, Брозович (Гальярдини, 77), Видаль (Эриксен, 52), Перишич (Дармиан, 85) - Лукаку, Мартинес (Санчес, 77).
Аталанта: Спортьелло - Толой, Ромеро, Джимсити (Паломино, 81) - Мехле, де Роон, Фройлер (Пашалич, 82), Госенс - Пессина (Миранчук, 72), Малиновский (Иличич, 46) - Сапата (Муриэль, 70).
Предупреждения: Ромеро.
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