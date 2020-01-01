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Интер минимально обыграл Аталанту

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Миланская команда продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А.
Интер – Аталанта
Интер – Аталанта
Getty Images

В рамках 26-го тура итальянской Серии А Интер в Милане принимал Аталанту.

Встреча завершилась победой хозяев поля.

Единственный гол поединка был забит в начале второго тайма. Его автором стал Милан Шкриньяр. Он оказался первым на подборе в пределах чужой штрафной после удачного рикошета и отправил мяч в сетку ворот.

Интер набрал в 26 встречах 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Аталанта (49) — на пятом месте.

Интер – Аталанта 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 54 Шкриньяр.

Интер: Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриньяр, Хакими (Д`Амброзио, 85), Брозович (Гальярдини, 77), Перишич (Дармиан, 85), Видаль (Эриксен, 53), Барелла, Лукаку, Мартинес (Санчес, 77).

Аталанта: Спортьелло, Мэле, Ромеро, Толои, Гозенс, де Рон, Пессина (Миранчук, 73), Малиновский (Иличич, 46), Фройлер (Пашалич, 81), Гимшити (Паломино, 81), Сапата (Муриэль, 70).

Предупреждение: Ромеро (59).

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Теги: Интер, Аталанта, Серия А
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