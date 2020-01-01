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Малиновский - в основе на поединок против Интера

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Новичок Аталанты Виктор Коваленко снова в запасе.
Игроки Аталанты
Игроки Аталанты
Getty Images

Стали известны стартовые составы Интера и Аталанты на матч 26-го тура чемпионата Италии.

Украинского полузащитника Виктора Коваленко, который в конце января пополнил ряды бергамского клуба, не оказалось в списке. Он будет сидеть на лаве запасных.

Другой украинский игрок клуба, Руслан Малиновский выйдет в старотовом составе.

Аталанта: Спортьелло – Толои, Ромеро, Джимшити – Меле, Фройлер, де Роон, Госенс – Пессина, Малиновский – Сапата

Запасные: Росси, Голлині, Паломино, Ламмерс, Муриель, Кальдара, Коваленко, Руджери, Гисланди, Миранчук, Иличич, Пашалич

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич — Лукаку, Мартинес.

Запасные: Раду, Гальярдини, Санчес, Весино, Коларов, Сенси, Раноккья, Янг, Эриксен, Д’Амброзио, Дармиан, Пинамонти.

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Теги: Аталанта, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко
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