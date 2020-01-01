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Ибрагимович: Останусь в Милане, если этого захочет Мальдини

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Швед хотел бы продлить контракт с клубом.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Форвард Милана Златан Ибрагимович заговорил о своем будущем в итальянском клубе.

“Я - Златан. Я чувствую ответственность и ощущаю себя лидером. Милан - единственная команда, от которой я в восторге. Я хочу дать этой команде как можно больше хорошего, хочу быть проводником.

Останусь ли я в Милане на следующий сезон? Не знаю, это зависит от Паоло Мальдини (технический директор Милана - ред.). Если он захочет продлить со мной контракт, я готов“, - приводит слова Златана Football Italia со ссылкой на RAI.

В данный момент 39-летний швед продолжает восстанавливаться от мышечной травмы. В нынешнем сезоне он провел 21 матч за Милан во всех турнирах и забил 16 голов при двух ассистах.

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Теги: Златан Ибрагимович, Милан
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