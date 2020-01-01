Верона — Милан 0:2 Видео голов и обзор матче чемпионата Италии
Милан со счетом 2:0 обыграл Верону в гостевом матче 26-го тура чемпионата Италии.
В середине первого тайма Раде Крунич точным ударом со штрафного в верхний угол ворот открыл счет, а в начале второй половины игры Диогу Далот установил окончательный результат встречи.
Милан продолжает борьбу за чемпионский титул с Интером, от которого отстает на три очка. А Верона ведет борьбу за выход в еврокубки, однако от шестого места её отделяют девять очков.
Верона — Милан 0:2
Голы: Крунич, 27, Далот, 49
Верона: Сильвестри — Чеккерини, Маньяни, Гюнтер (Димарко, 57) — Фараони, Тамезе, Велозу (Илич, 57), Лазович — Барак (Бесса, 53), Дзакканьи (Сальседо, 54) — Лазанья (Фавилли, 73).
Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Томори, Романьоли, Далот — Мейте, Кессье — Салемакерс, Крунич, Кастильехо (Хауге, 77) — Леау.
Предупреждения: Маньяни, Бесса.
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