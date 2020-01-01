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Верона — Милан 0:2 Видео голов и обзор матче чемпионата Италии

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Милан одержал важную победу в гостях над середняком чемпионата.

Милан со счетом 2:0 обыграл Верону в гостевом матче 26-го тура чемпионата Италии.

В середине первого тайма Раде Крунич точным ударом со штрафного в верхний угол ворот открыл счет, а в начале второй половины игры Диогу Далот установил окончательный результат встречи.

Милан продолжает борьбу за чемпионский титул с Интером, от которого отстает на три очка. А Верона ведет борьбу за выход в еврокубки, однако от шестого места её отделяют девять очков.

Верона — Милан 0:2

Голы: Крунич, 27, Далот, 49

Верона: Сильвестри — Чеккерини, Маньяни, Гюнтер (Димарко, 57) — Фараони, Тамезе, Велозу (Илич, 57), Лазович — Барак (Бесса, 53), Дзакканьи (Сальседо, 54) — Лазанья (Фавилли, 73).

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Томори, Романьоли, Далот — Мейте, Кессье — Салемакерс, Крунич, Кастильехо (Хауге, 77) — Леау.

Предупреждения: Маньяни, Бесса.

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Теги: Серия А, Милан, Верона
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