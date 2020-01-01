Милан в гостях обыграл Верону

Милан продолжает борьбу с Интером за чемпионский титул.

Милан одержал победу над Вероной в гостевом матче 26-го тура чемпионата Италии.

Начался матч с того, что Верона едва не открыла счет. Фикайо Томори ошибся при пасе на своего вратаря и мяч перехватил Кевин Лазанья. Однако, Джанлуиджи Доннарумма вовремя вышел из ворот и не позволил себя переиграть. Вскоре Рафаэл Леау пробивал из опасной позиции, но выше ворот. А в середине первого тайма Милан открыл счет — Раде Крунич исполнил штрафной удар точно в верхний угол ворот Марко Сильвестри. А Леау через несколько минут с игры пробил неточно.

После перерыва в первой же атаке гости удвоили счет Самуэль Кастильехо пасом нашел на линии штрафной площадки Вероны Диогу Далота, который забил дальним ударом. А за несколько минут до конца матча Крунич вынес мяч с линии ворот после удара Давиде Фараони, который замыкал навес Федерико Димарко, и Милан довел матч до победы со счетом 2:0.

После этой победы Милан находится на втором месте в турнирной таблице и отстает от лидирующего Интера на три очка. Верона продолжает борьбу за выход в еврокубки — сейчас она находится на восьмом месте и проигрывает идущему шестым Наполи девять очков.

Верона — Милан 0:2

Голы: Крунич, 27, Далот, 49



Верона: Сильвестри — Чеккерини, Маньяни, Гюнтер (Димарко, 57) — Фараони, Тамезе, Велозу (Илич, 57), Лазович — Барак (Бесса, 53), Дзакканьи (Сальседо, 54) — Лазанья (Фавилли, 73).



Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Томори, Романьоли, Далот — Мейте, Кессье — Салемакерс, Крунич, Кастильехо (Хауге, 77) — Леау.



Предупреждения: Маньяни, Бесса.