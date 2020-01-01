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Коваленко возобновил тренировки после травмы

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Виктор Коваленко вернулся в общую группу.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
Getty Images

Украинский полузащитник Аталанты Виктор Коваленко восстановился после травмы, сообщает TuttoAtalanta.

По информации источника, Коваленко, а также форвард Сам Ламмерс, уже вернулись в общую группу итальянского клуба. Нидерландец, однако, еще должен носить бандаж на плече, а Коваленко сможет отправиться с командой на матч в Милан.

Напоминаем, что в последнем матче чемпионата Италии Аталанта крупно обыграла Кротоне.

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Теги: Аталанта, Виктор Коваленко
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