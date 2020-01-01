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Ювентус — Лацио 3:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Ювентус продолжает борьбу за чемпионство.

Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио
Getty Images

Туринский Ювентсу со счетом 3:1 обыграл римский Лацио в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии.

Римляне открыли счет на 14-й минуте — забил Карлос Корреа, который воспользовался ошибкой защиты хозяев. Однако Ювентус перед перерывом сравнял счет усилиями Адриана Рабьо, а во втором тайме Альваро Мората за три минуты оформил дубль. Сначала ему ассистировал Федерико Кьеза, а затем Мората реализовал пенальти.

Ювентус таким образом остается на третьем месте, отставая от лидирующего в чемпионате Интера на семь очков. А Лацио опустился на седьмое место.

Ювентус - Лацио - 3:1

Голы: Рабьо, 39, Мората, 57, Мората, 60 (пенальти) - Корреа, 14.

Ювентус: Шченсны - Бернардески, Демирал, Алекс Сандро, Куадрадо (Артур, 70) - Рабьо, Кулусевски, Данило, Рэмзи (Маккенни, 70), Кьеза (Бонуччи, 82) - Мората (Роналду, 69).

Лацио: Рейна - Ачерби, Худт, Марушич (Перрейра, 82) - Фарес, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Кайседо, 82), Лейва (Эскаланте, 55), Лулич (Габаррон, 55) - Иммобиле (Мурики, 82), Корреа.

Предупреждение: Ачерби. 

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Теги: Серия А, Ювентус, Лацио
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