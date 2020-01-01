Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ювентус одержал домашнюю победу над Лацио

Комментариев: 0
Альваро Мората оформил дубль за три минуты.
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио
Getty Images

Туринский Ювентус обыграл римский Лацио в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии.

Гости открыли счет на 14-й минуте матча, со второго опасного момента. Карлос Корреа перехватил мяч после ошибки Деяна Кулусевски и точно низом пробил в нижний угол ворот Войцеха Щенсны, которому момент удара закрыл собственный защитник.

После этого Лацио провел еще несколько опасных, но безрезультатных атак. А перед перерывом хозяева сравняли. Адриан Рабьо, от которого ожидали подачи, пробил сам, застигнув вратаря римлян Пепе Рейну врасплох.

В начале вторго тайма Сергей Милинкович-Савич головой пробил в перекладину, а в ответной атаке Ювентус вышел вперед. Федерике Кьеза и Альваро Мората разыграли выход два в два, последний получил мяч и точно пробил в ближний угол. А черед пару минут Милинкович-Савич и Эрон Рэмси упали в штрафной Лацио и судья Давиде Масса назначил пенальти. Мората с 11-метровой отметки не промахнулся и оформил дубль. После этого игра успокоилась. У Лацио было еще два полумомента, но матч завершился победой Ювентуса со счетом 3:1.

Туринцы после этой победы остаются на третьем месте, отставая на семь очков от лидирующего Интера, а Лацио опустился на седьмое место и покинул зону выхода в еврокубки, пропустив туда Наполи.

Ювентус - Лацио - 3:1

Голы: Рабьо, 39, Мората, 57, Мората, 60 (пенальти) - Корреа, 14.

Ювентус: Шченсны - Бернардески, Демирал, Алекс Сандро, Куадрадо (Артур, 70) - Рабьо, Кулусевски, Данило, Рэмзи (Маккенни, 70), Кьеза (Бонуччи, 82) - Мората (Роналду, 69).

Лацио: Рейна - Ачерби, Худт, Марушич (Перрейра, 82) - Фарес, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Кайседо, 82), Лейва (Эскаланте, 55), Лулич (Габаррон, 55) - Иммобиле (Мурики, 82), Корреа.

Предупреждение: Ачерби. 

Поделись:
Теги: Серия А, Ювентус, Лацио
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь