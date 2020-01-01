Ювентус одержал домашнюю победу над Лацио

Альваро Мората оформил дубль за три минуты.

Туринский Ювентус обыграл римский Лацио в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии.

Гости открыли счет на 14-й минуте матча, со второго опасного момента. Карлос Корреа перехватил мяч после ошибки Деяна Кулусевски и точно низом пробил в нижний угол ворот Войцеха Щенсны, которому момент удара закрыл собственный защитник.

После этого Лацио провел еще несколько опасных, но безрезультатных атак. А перед перерывом хозяева сравняли. Адриан Рабьо, от которого ожидали подачи, пробил сам, застигнув вратаря римлян Пепе Рейну врасплох.

В начале вторго тайма Сергей Милинкович-Савич головой пробил в перекладину, а в ответной атаке Ювентус вышел вперед. Федерике Кьеза и Альваро Мората разыграли выход два в два, последний получил мяч и точно пробил в ближний угол. А черед пару минут Милинкович-Савич и Эрон Рэмси упали в штрафной Лацио и судья Давиде Масса назначил пенальти. Мората с 11-метровой отметки не промахнулся и оформил дубль. После этого игра успокоилась. У Лацио было еще два полумомента, но матч завершился победой Ювентуса со счетом 3:1.

Туринцы после этой победы остаются на третьем месте, отставая на семь очков от лидирующего Интера, а Лацио опустился на седьмое место и покинул зону выхода в еврокубки, пропустив туда Наполи.

Ювентус - Лацио - 3:1

Голы: Рабьо, 39, Мората, 57, Мората, 60 (пенальти) - Корреа, 14.

Ювентус: Шченсны - Бернардески, Демирал, Алекс Сандро, Куадрадо (Артур, 70) - Рабьо, Кулусевски, Данило, Рэмзи (Маккенни, 70), Кьеза (Бонуччи, 82) - Мората (Роналду, 69).

Лацио: Рейна - Ачерби, Худт, Марушич (Перрейра, 82) - Фарес, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Кайседо, 82), Лейва (Эскаланте, 55), Лулич (Габаррон, 55) - Иммобиле (Мурики, 82), Корреа.

Предупреждение: Ачерби.