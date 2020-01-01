Гаттузо может возглавить Фиорентину

Представители "фиалок" и тренера Наполи провели встречу между собой.

Руководство Фиорентины намерено заполучить Дженнаро Гаттузо, если он покинет Наполи летом 2021 гола — сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

Контракт возглавляющего нынче "фиалок" Чезаре Пранделли истекает в июне 2021 года. Хозяин клуба Рокко Коммиссо не слишком доволен результатами своей команды, борющейся за выживание и вряд ли предложит экс-тренеру национальной сборной Италии новое соглашение..

В то же время Коммиссо всегда симпатизировал своему земляку Дженнаро Гаттузо, которого, по слухам, летом сменит в Наполи Маурицио Сарри.

Представители Фиорентины уже связались с агентами Гаттузо чтобы выяснить, возможен ли в принципе переезд Рино во Флоренцию.