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Голкипер Ювентуса попал в сферу интересов Интера

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"Нерадзурри" находятся в поиске сменщика Самира Хандановича.
Маттиа Перин
Маттиа Перин
Getty Images

Миланский Интер намерен подписать 28-летнего итальянского голкипера Ювентуса Маттию Перина.

Об этом сообщает InterLive.

Отмечается, что Интер ищет замену 36-летнему словенскому вратарю Самиру Хандановичу и считает Перина идеальным кандидатом для этого. Ювентус готов продать своего футболиста. 

Маттиа Перин с января 2020 года выступает за Дженоа на правах аренды.

В текущем сезоне Перин провел за Дженоа 22 матча во всех турнирах, где пропустил 28 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €7 миллионов.

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Теги: Маттиа Перин, Ювентус, Интер
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