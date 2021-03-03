Голкипер Ювентуса попал в сферу интересов Интера

"Нерадзурри" находятся в поиске сменщика Самира Хандановича.

Миланский Интер намерен подписать 28-летнего итальянского голкипера Ювентуса Маттию Перина.

Об этом сообщает InterLive.

Отмечается, что Интер ищет замену 36-летнему словенскому вратарю Самиру Хандановичу и считает Перина идеальным кандидатом для этого. Ювентус готов продать своего футболиста.

Маттиа Перин с января 2020 года выступает за Дженоа на правах аренды.

В текущем сезоне Перин провел за Дженоа 22 матча во всех турнирах, где пропустил 28 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €7 миллионов.