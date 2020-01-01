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Парма — Интер 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Интер укрепил свое лидерство в чемпионате до шести очков.

Парма - Интер
Парма - Интер
Getty Images

Миланский Интер одержал гостевую победу со счетом 2:1 над Пармой в матче 25-го тура чемпионата Италии.

В начале второго тайма Алексис Санчес оформил дубль и две результативные передачи в свою статистику занес Ромелу Лукаку. Парма на это смогла ответить только голом Эрнани Азеведо, которому ассистировал вышедший на замену Джузеппе Пеццелла.

После этой победу Интер увеличил свое лидерство в чемпионате Италии до шести очков. Парма продолжает борьбу за сохранение места в элитном дивизионе, занимая 19-е место и отставая от идущего 17-м Кальяри на шесть очков.

Парма - Интер - 1:2

Голы: Эрнани, 71 - Санчес, 54, Санчес 62.

Парма: Сепе - Гальоло (Пеццелла, 66), Бани, Валенти (Буси, 66), Осорио - Бругман, Эрнани (Пелле, 85), Куцка (Инглезе, 66), Куртич - Карамо, Ман (Михэилэ, 46).

Интер: Ханданович - Бастони, Де Фрей, Шкриньяр - Перишич (Дармиан, 84), Барелла, Эриксен (Видаль, 67), Брозович, Хакими - Санчес (Мартинес, 75), Лукаку.

Предупреждение: Дармиан.

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Теги: Серия А, Парма, Интер
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