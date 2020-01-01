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Интер в гостях минимально обыграл Парму

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Миланский клуб упрочняет лидерство в чемпионате Италии.
Парма - Интер
Парма - Интер
Getty Images

Миланский Интер одержал гостевую победу над Пармой в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Матч прошел достаточно спокойно. В середине первого тайма Кристиан Эриксен не попал в пустые ворота после передачи Ашрафа Хакими, а через восемь минут уже Парма могла открывать счет — Деннису Ману, который замыкал навес, не хватило точности.

А сразу после перерыва Интер открыл счет. Защитник Пармы, выбивая мяч из-под ног Ромелу Лукаку, отбросил его под удар Алексису Санчесу, который был точен. Вскоре Санчес оформил дубль — и снова ему ассистировал Лукаку. Бельгийский форвард, отянув на себя оппонентов, выкатил мяч чилийцу под точный удар.

Парма, тем не менее, не остановилась, и смогла реализовать первую же атаку. Эрнани Азеведо ударом с лета замкнул подачу Джузеппе Пеццеллы. Однако, эта атака стала последней для Пармы в оставшееся время. Интер тоже играл спокойно и довел матч до победы со счетом 2:1.

После этой победы Интер нарастил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии до шести очков. Парма продолжает борьбу за сохранение места в элитном дивизионе и с 15-ю очками находится на предпоследнем, 19-м месте.   

Парма - Интер - 1:2

Голы: Эрнани, 71 - Санчес, 54, Санчес 62.

Парма: Сепе - Гальоло (Пеццелла, 66), Бани, Валенти (Буси, 66), Осорио - Бругман, Эрнани (Пелле, 85), Куцка (Инглезе, 66), Куртич - Карамо, Ман (Михэилэ, 46).

Интер: Ханданович - Бастони, Де Фрей, Шкриньяр - Перишич (Дармиан, 84), Барелла, Эриксен (Видаль, 67), Брозович, Хакими - Санчес (Мартинес, 75), Лукаку.

Предупреждение: Дармиан.

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Теги: Серия А, Парма, Интер
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