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Экс-игрок Интера и Ромы получил срок за выращивание конопли

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Бывший спортсмен проведет под домашним арестом больше года.
Луиджи Сартор
Луиджи Сартор
Ansa

Бывший игрок Интера, Пармы и Ромы Луиджи Сартор приговорен к 14 месяцам и 20 дням под домашним арестом за хранение и торговлю наркотиками. 

Об этом сообщает ParmaLive.

46-летний мужчина был арестован после обыска на ферме в горах Пармы, в ходе которого правоохранительные органы изъяли более сотни растений конопли.

Дело рассмотрел суд и приговорил Сартора к заключению сроком на 14 месяцев и 20 дней. Он продолжит находиться под домашним арестом.

Также отмечается, что суд удовлетворил запрос экс-футболиста работать волонтером в реабилитационном центре для людей с наркотической зависимостью.

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Теги: Луиджи Сартор, футбол
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