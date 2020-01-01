Экс-игрок Интера и Ромы получил срок за выращивание конопли

Бывший спортсмен проведет под домашним арестом больше года.

Бывший игрок Интера, Пармы и Ромы Луиджи Сартор приговорен к 14 месяцам и 20 дням под домашним арестом за хранение и торговлю наркотиками.

Об этом сообщает ParmaLive.

46-летний мужчина был арестован после обыска на ферме в горах Пармы, в ходе которого правоохранительные органы изъяли более сотни растений конопли.

Дело рассмотрел суд и приговорил Сартора к заключению сроком на 14 месяцев и 20 дней. Он продолжит находиться под домашним арестом.

Также отмечается, что суд удовлетворил запрос экс-футболиста работать волонтером в реабилитационном центре для людей с наркотической зависимостью.