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Аталанта — Кротоне 5:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Аталанта крупно обыграла аутсайдера чемпионата.

Аталанта - Кротоне
Аталанта - Кротоне
Getty Images

Бергамская Аталанта со счетом 5:1 обыграла аутсайдера Кротоне в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии.

Робин Госенс открыл счет на 12-й минуте, однако через десять минут гости сравняли — забил Саймеон Нванкво. А после перерыва хозяева забили в ворота Кротоне еще четыре гола.  В течении десяти минут отличились Хосе Луис Паломино, Луис Муриэль и Йосип Иличич, а за шесть минут до конца основного времени окончательный счет в матче установил Александр Миранчук.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды. В конце первого тайма он мог забивать, но пробил мимо ворот. А на 63-й минуте украинца заменил Миранчук.

Аталанта - Кротоне - 5:1

Голы: Госенс, 12, Паломино, 48, Муриэль, 50, Иличич, 58, Миранчук, 84 - Нванкво, 23.

Аталанта: Спортьелло - Паломино, Ромеро (Калдара, 69), Джимшити - Госенс (Гисланди, 86), Фройлер (Пашалич, 63), Пессина, Иличич, Малиновский (Миранчук, 63), Мэле - Муриэль (Сапата, 69).

Кротоне: Кордас - Луперто, Големич, Магальян (Куомо, 51) - Реца (Рисполи, 46), Дзанеллато, Эдуардо Энрике (Марроне, 79), Перейра - Нванкво, Мессиас, Ривьере (Петриччьоне, 60).

Предупреждения: Магальян, Ривьере.

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Теги: Серия А, Аталанта, Кротоне
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