Аталанта забила пять голов в ворота Кротоне

Бергамцы забили четыре гола во втором тайме.

Бергамская Аталанта крупно обыграла Кротоне в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии.

Открыли счет хозяева уже на 12-й минуте матча — Робин Госенс замкнул навес Йосипа Иличича с левого фланга. Вскоре вратарь Кротоне Алекс Кордас заблокировал опасный удар Луиса Муриэля, а через четыре минуты гости сравняли. Саймеон Нванкво воспользовался ошибкой Кристиана Ромеро и Ремо Фройлера и реализовал выход один на один с врарарем Аталанты Марко Спортьелло.

Забить в первом тайме мог и украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский, однако не смог точно замкнуть навес Муриэля.

Вскоре после начала первого тайма Аталанта забила два гола подряд. Сначала защитники Кротоне во время розыгрыша углового оставили без внимания Хосе Луиса Паломино, который точно пробил в угол ворот. А через две минуты в своей штрафной площадке поскользнулся Владимир Големич и мяч подхватил Муриэль, без проблем переиграший Кордаса. Еще через восемь минут Иличич дальним ударом забил четвертый гол Аталанты в этом матче. А за пять минут до конца матча Дуван Сапата, приняв мяч, заметил Александра Миранчука, который, получив пас, вторым касанием забил пятый гол хозяев и установил окончательный счет в матче.

Стоит отметить, что в этом матче в составе первой команды Аталанты дебютировал молодой защитник Давиде Гисланди, который за четыре минут до конца матча заменил Робина Госенса.

Аталанта после этой победы поднялась на четвертое место в турнирной таблице и отстает от лидирующего Интера на семь очков. Кротоне з 12-ю очками продолжает оставаться на последней, 20-й позиции.

Аталанта - Кротоне - 5:1

Голы: Госенс, 12, Паломино, 48, Муриэль, 50, Иличич, 58, Миранчук, 84 - Нванкво, 23.

Аталанта: Спортьелло - Паломино, Ромеро (Калдара, 69), Джимшити - Госенс (Гисланди, 86), Фройлер (Пашалич, 63), Пессина, Иличич, Малиновский (Миранчук, 63), Мэле - Муриэль (Сапата, 69).

Кротоне: Кордас - Луперто, Големич, Магальян (Куомо, 51) - Реца (Рисполи, 46), Дзанеллато, Эдуардо Энрике (Марроне, 79), Перейра - Нванкво, Мессиас, Ривьере (Петриччьоне, 60).

Предупреждения: Магальян, Ривьере.