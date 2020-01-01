Роналду вписал свое имя в историю мирового футбола

Португалец забивает не менее 20 голов в чемпионате 12-й сезон подряд.

Ювентус в рамках 25-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле Специю и добился победы со счетом 3:0.

Третий гол туринской команды, который сделал счет разгромным, забил нападающий Криштиану Роналду.

Таким образом, Криштиану Роналду стал первым футболистом, который забил не менее 20 голов в каждом из последних 12 сезонов в топ-5 европейский лиг, сообщает Opta.

В последний раз португалец не сумел преодолеть планку в 20 забитых мячей в лиге в сезоне-2008/09 — своем последнем сезоне в составе МЮ. Тогда на его счету было 18 голов в АПЛ.