Ювентус разгромил Специю, забив 3 мяча во втором тайме

Мората, Роналду и Кьеза принесли победу команде Пирло.

Ювентус одержал разгромную победу над Специей в матче 25-го тура чемпионата Италии. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу команды Андреа Пирло.

В первом тайме команды голов не забивали. При этом туринцы имели шанс выйти вперед уже на 10-й минуте, но гол Федерико Кьезы отменил арбитр. А на 42-й минуте Криштиану Роналду прострелил со средней дистанции и попал в штангу.

На 62-й минуте Ювентус наконец забил - автором гола стал Альваром Мората. В середине второго тайма Кьеза удвоил преимущество своей команды.

Точку в матче поставил Роналду - форвард ворвался в штрафную и с легкостью переиграл соперника.

Ювентус находится на третьем месте в таблице Серии А, набрав 49 очков. Специя располагается на 16-й строчке (25 баллов

Ювентус - Специя 3:0

Голы: Мората, 62, Кьеза, 71, Роналду, 89

Ювентус: Щесны — Данило, Алекс Сандро, Демирал, Фработта (Бернардески, 61) — Бентанкур, Маккенни (Мората, 61), Кулусевски (Ди Пардо, 88), Рабьо, Кьеза (Рэмзи, 72) — Роналду.

Специя: Проведель — Эрлич, Виньяли, Терци, Маркицца (Бастони, 86), Маджоре (Акампора, 72) — Лео Сена (Агуме, 86), Эстевес, Джаси, Фариас (Верде, 72) — Нзола (Галабинов, 72).