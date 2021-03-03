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Дебют Коваленко в Аталанте снова откладывается

Комментариев: 2
Украинец оказался вне заявки на матч с Кротоне.
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко
ФК Аталанта

В рамках 25-го тура Серии А Аталанта на своем поле примет Кротоне.

Клуб из Бергамо озвучил заявку на данный поединок. В списке не досталось места украинскому полузащитнику Виктору Коваленко, который до сих пор не дебютировал за Аталанту.

Стоит отметить, что в заявке есть другой украинец, играющий за команду, Руслан Малиновский. У него есть все шансы сыграть в предстоящем матче.

Матч Аталанта - Кротоне состоится в среду, 3 марта. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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Теги: Виктор Коваленко, Руслан Малиновский, Аталанта
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Комментариев (2)
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Духовный_скреп    03.03.2021, 04:34
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Нах...было туда ехать?
kvinta36    03.03.2021, 00:38
Оценка:  +18
kvinta36
Не можна кроту грати з Кротоне!
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