Дебют Коваленко в Аталанте снова откладывается

Украинец оказался вне заявки на матч с Кротоне.

В рамках 25-го тура Серии А Аталанта на своем поле примет Кротоне.

Клуб из Бергамо озвучил заявку на данный поединок. В списке не досталось места украинскому полузащитнику Виктору Коваленко, который до сих пор не дебютировал за Аталанту.

Стоит отметить, что в заявке есть другой украинец, играющий за команду, Руслан Малиновский. У него есть все шансы сыграть в предстоящем матче.

Матч Аталанта - Кротоне состоится в среду, 3 марта. Начало встречи в 21:45 по Киеву.