Ибрагимович - о конфликте с Лукаку: Произошедшее на поле там и остается

Шведский футболист заявил, что конфликт с Лукаку исчерпан.

Форвард Милана Златан Ибрагимович прокомментировал конфликт, который возник между ним и форвардом Интера Ромелу Лукаку во время встречи между командами.

Футболиста спросили, позовет ли он бельгийца на музыкальный фестиваль в Сан-Ремо, куда пригласили Златана.

Он ответил, что будет этому не против.

"Если Ромелу захочет приехать в Сан-Ремо - добро пожаловать. Между нами нет никаких проблем. Ведь все произошедшее на футбольном поле во время матчей, там и остается", - заявил Ибрагимович в комментарии Football Italia.

Стычка между Лукаку и Ибрагимовичем произошла во время поединка 1/4 финала Кубка Италии. Оба игрока получили по матчу дисквалификации.