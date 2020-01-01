Ибрагимович - о конфликте с Лукаку: Произошедшее на поле там и остается
Шведский футболист заявил, что конфликт с Лукаку исчерпан.
Форвард Милана Златан Ибрагимович прокомментировал конфликт, который возник между ним и форвардом Интера Ромелу Лукаку во время встречи между командами.
Футболиста спросили, позовет ли он бельгийца на музыкальный фестиваль в Сан-Ремо, куда пригласили Златана.
Он ответил, что будет этому не против.
"Если Ромелу захочет приехать в Сан-Ремо - добро пожаловать. Между нами нет никаких проблем. Ведь все произошедшее на футбольном поле во время матчей, там и остается", - заявил Ибрагимович в комментарии Football Italia.
Стычка между Лукаку и Ибрагимовичем произошла во время поединка 1/4 финала Кубка Италии. Оба игрока получили по матчу дисквалификации.
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